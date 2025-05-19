بقيادة محمد صلاح القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 19/5/2025

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون هي أحد الموضوعات التي تهم عشاق كرة القدم مع اقتراب موعد هذه المواجهة المنتظرة، حيث تقام مباراة ليفربول اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، يستضيف ملعب “فالمر” اللقاء الذي سيجمع الفريقين في مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الاثنين ولهذا نتابغع معكم تفاصيل مباراة ليفربول وبرايتون الموعد والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تعد شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة واحدة من أبرز اللقاءات في هذا الموسم، كما أعلنت الشبكة أن التعليق على المباراة سيكون من نصيب المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي يتميز بأسلوبه الشيق والمميز.

لمشاهدة المباراة بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على قناة beIN Sports HD 1 عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد 11013، مع استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ DVB-S2 8PSK 2/3.

أهمية مباراة ليفربول ضد برايتون وترتيب الفريقين

يدخل ليفربول المباراة متوجا رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة من 36 جولة، حقق خلالها 25 انتصارًا مع 8 تعادلات و3 هزائم، ويأمل الريدز في استعادة هيبته بعد تعثره بتعادل ضد أرسنال وخسارة أمام تشيلسي في الجولات السابقة، أما برايتون فيحتل المركز التاسع برصيد 55 نقطة، ويطمح في تحسين مركزه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

المباراة تشكل فرصة لكلا الفريقين؛ حيث يسعى أصحاب الأرض للثأر من ليفربول، الذي حقق انتصارين سابقين عليه هذا الموسم، وذلك بعد أن سجل فوزـ 3-2 في كأس الرابطة و2-1 في لقاء الذهاب بآنفيلد، ولكن الملعب “فالمر” يمثل ميزة إضافية لبرايتون، الذي لم يخسر أمام ليفربول على أرضه في الدوري منذ عام 2022.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد برايتون يوم الاثنين، 19 مايو 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويمكن متابعة المباراة عبر القناة المعلنة “beIN Sports HD 1″، مع تعليق متميز لعصام الشوالي.

بطاقة مباراة ليفربول ضد برايتون

لتحضير المشاهدين بشكل أفضل، تُقدم قناة “beIN Sports” تغطية مسبقة تشمل تحليل تكتيكي وتشكيل لاعبي الفريقين، مما يضيف الكثير من الإثارة إلى المشاهدة،واليكم بطاقة مباراة ليفربول ضد برايتون كما يلي:-

المباراة ليفربول ضد برايتون التاريخ الاثنين، 19 مايو 2025 موعد المباراة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة الملعب أمريكان إكسبريس القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 المعلق عصام الشوالي

تشكيل ليفربول ضد برايتون