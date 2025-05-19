أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. استقرار نسبي وسط توقعات حذرة

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين والأفراد، خصوصًا في الأسواق الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ويحرص المتابعون بشكل يومي على رصد تحركات أسعار الذهب بمختلف أشكاله، من الجرامات إلى السبائك، لما لذلك من تأثير مباشر على قرارات الشراء والبيع.

أحدث أسعار جرام الذهب في السوق السعودي

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تذبذب طفيف يعكس حالة ترقب في الأسواق العالمية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 386.00 ريال سعودي (ما يعادل 103.00 دولار أمريكي).

عيار 22: 354.09 ريال سعودي (94.42 دولار أمريكي).

عيار 21: 338.00 ريال سعودي (90.13 دولار أمريكي)، ويُعد الأكثر استخدامًا في المجوهرات.

عيار 18: 289.71 ريال سعودي (77.26 دولار أمريكي).

سعر الأونصة: حوالي 3203.92 دولار أمريكي.

هذه الأسعار تعكس استقرارًا لافتًا مع ميل بسيط نحو الارتفاع، وهو ما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كخيار آمن في وجه تقلبات الأسواق.

الذهب المستعمل في السعودية

يميل العديد من المستهلكين في المملكة إلى شراء الذهب المستعمل كونه أقل تكلفة من الذهب الجديد، بسبب غياب رسوم المصنعية العالية. ووفقًا لأسعار اليوم:

عيار 24 مستعمل: بين 375.00 و380.00 ريال للجرام.

عيار 21 مستعمل: من 325.00 إلى 330.00 ريال.

عيار 18 مستعمل: يتراوح بين 280.00 و285.00 ريال سعودي.

وتُعد هذه الخيارات مناسبة لمن يرغب في اقتناء الذهب لأغراض الزينة أو الادخار، مع ضرورة التأكد من مصدر القطع لضمان الجودة.

سبائك الذهب

للمهتمين بالاستثمار، توفر السبائك الذهبية خيارًا مضمونًا للحفاظ على القيمة. وتفاوتت أسعار سبائك الذهب اليوم حسب الوزن كما يلي: