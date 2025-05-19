اتمتع بالاهداف.. تردد قناة اون سبورت الجديد على النايل سات.. متعة وجودة ملهاش حدود

تعد قناة أون سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، إذ تقدم تغطية حصرية ومباشرة لأهم البطولات المحلية، وعلى رأسها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، ومباريات المنتخب الوطني، بالإضافة إلى استوديوهات تحليلية متميزة تضم نخبة من ألمع المحللين الرياضيين.

أهمية تحديث تردد قناة أون سبورت

تقوم إدارة القناة بين الحين والآخر بتحديث تردداتها لتحسين جودة الصوت والصورة، وتقديم تجربة مشاهدة ممتعة دون انقطاع أو تشويش ولذلك، من الضروري ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لضمان عدم فقدان إشارة البث.

تردد قناة أون سبورت 2025 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كيفية ضبط القناة على جهاز الرسيفر

لتثبيت القناة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختيار “البحث اليدوي”.

إدخال التردد والمعلومات السابقة بدقة.

الضغط على “بحث” أو “Scan”.

بعد الانتهاء، احفظ القناة الجديدة.

برامج ومحتوى مميز

تقدم قناة أون تايم سبورت باقة متنوعة من البرامج، مثل:

ستاد مصر لتحليل المباريات المحلية.

ملعب أون لتغطية الأحداث الرياضية اليومية.

تغطيات حصرية للمنتخبات المصرية بجميع فئاتها.

قناة ON Sports ليست مجرد قناة رياضية، بل منصة إعلامية متكاملة لكل محبي الرياضة بمختلف أنواعها، احرص على تحديث ترددها دائما لتكون في قلب الحدث وتتابع كل جديد في عالم الرياضة من المصدر الرسمي والأكثر احترافية.