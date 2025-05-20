افتح حساب بنكي.. فتح حساب بنكي اونلاين ببنك ام درمان الوطني بالسودان 2025

بنك أم درمان الوطني واحد من ابرز واعرق البنوك المصرفية التي تم إنشائها بالسودان يهدف دائما إلي تحديث بياناته من اجل التسهيل أداء الخدمات البنكية للمواطنين، من ابرز هذه الخدمات البنكية والتي حظت بنسب نجاح كبيرة جدا ألا وهي إتاحة خدمة فتح حساب بنكي أونلاين ببنك أم درمان الوطني في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد والأحوال الاقتصادية وذلك لكي توفر علي جميع السودانيين إجراء جميع معاملاتهم دون معاناه سواء كان للمقيمين بالأراضي السودانية أم المغتربين، من خلال توافر عدة شروط سنوضحها لكم يمكنكم علي الفور فتح الحساب البنكي إليكم التفاصيل.

شروط فتح حساب بنكي أونلاين ببنك أم درمان الوطني 2025

لضمان إجراء فتح حساب بنكي أونلاين ببنك أم درمان الوطني يشترط أن تتوافر علي جميع العملاء الشروط التالية والتي تتضمن في:

يشترط علي المتقدم بفتح الحساب أن يكون سوداني الجنسية.

لا يقل عمر العميل عن 18 سنه.

تقديم جواز السفر للمغتربين، كذلك يشترط تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

علي العميل المتقدم بفتح الحساب قامت إدارة بنك أم درمان بتحديد قيمة فتح حساب بنكي لأول مرة لا تقل علي عشرة الآلاف جنيها سوداني.

خطوات فتح حساب في بنك أم درمان الوطني 2025

يحرص بنك أم درمان الوطني علي تقديم جميع المعاملات المصرفية للمواطنين تسهيلا عليهم أداء جميع المعاملات البنكية، من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنكم علي الفور فتح الحساب البنكي والتي تتمثل في: