القوة والأناقة في تصميم واحد.. مواصفات ومميزات هاتف أوبو رينو 14 الجديد الذي يجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا الذكية لعام 2025

تعرف سلسلة أوبو رينو بتقديمها هواتف ذكية تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، وقد نجحت شركة Oppo في حجز مكانة مميزة لها في سوق الهواتف الذكية من خلال هذه السلسلة، ومع إصدار هاتف Oppo Reno 14، ترتقي الشركة بمستوى المنافسة إلى مستوى جديد بفضل التحديثات الكبيرة في المعالج والكاميرا والشاشة.

مواصفات هاتف أوبو رينو 14

الشاشة: يأتي هاتف أوبو رينو 14 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة وانسيابية فائقة في التصفح والألعاب.

المعالج: يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الأحدث، ما يمنحه أداء فائق في تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب.

الذاكرة والتخزين: يوفر الهاتف خيارات متعددة من حيث الذاكرة، تبدأ من 8 جيجابايت RAM مع 256 جيجابايت تخزين داخلي، بالإضافة إلى نسخة أعلى بسعة 12 جيجابايت RAM و512 جيجابايت تخزين.

البطارية: يأتي مزود ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يتيح شحن الجهاز من 0 إلى 100% في أقل من 40 دقيقة.

الكاميرا: يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة واسعة وعدسة ماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم الذكاء الاصطناعي.

مميزات إضافية

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

مقاومة للماء والغبار بمعيار IP54.

واجهة ColorOS 14 المستندة إلى أندرويد 14.

تقنيات متقدمة في تحسين الصور الليلية والفيديوهات بدقة 4K.

يمثل هاتف Oppo Reno 14 حل مثالي لمن يبحث عن التوازن بين الجمال الخارجي والقدرات التقنية، سواء كنت من عشاق التصوير أو الألعاب أو الاستخدام اليومي المكثف، فإن هذا الهاتف يوفر لك تجربة فريدة تستحق الاقتناء في عام 2025.