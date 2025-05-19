ابسط اولادك.. تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات وعرب سات.. جودة تستحق الفرجة

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها عام 2008 في جذب الملايين من الأطفال بفضل محتواها التربوي والترفيهي الهادف، الذي يجمع بين الأناشيد، والبرامج التعليمية، والمقاطع التوعوية المصممة خصيصا للفئة العمرية الصغيرة، وقد أصبحت القناة خيار أول لكل أسرة تبحث عن وسيلة آمنة ومفيدة لتسلية أطفالها.

أهمية تحديث تردد قناة طيور الجنة

تقوم القناة بين الحين والآخر بتحديث ترددها على الأقمار الصناعية لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة خالية من التقطيع أو التشويش لذلك، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن الترددات الجديدة لضمان استمرار أطفالهم في متابعة برامجهم المفضلة دون انقطاع.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى إعدادات الترددات في قائمة الإعدادات، ثم إدخال المعلومات المذكورة أعلاه بدقة، والضغط على بحث وستظهر القناة ضمن قائمة القنوات الجديدة، وقناة طيور الجنة ليست مجرد قناة للأطفال، بل هي رفيق تربوي وترفيهي يسهم في غرس القيم والأخلاق الحميدة بأسلوب بسيط وجذاب.