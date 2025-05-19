شوف امتي.. موعد اجازة عيد الاضحي 1446 في مصر

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الإسلامية التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم بشوق وفرح، حيث يرتبط بموسم الحج الأعظم ويأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، ويحيي المسلمون هذه المناسبة المباركة بذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين وصلة الأرحام وأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة.

موعد عيد الأضحى 2025 فلكيًا

وفقا للحسابات الفلكية المعلنة حتى الآن، يتوقع أن يكون يوم الأحد 6 يونيو 2025 هو يوم وقفة عرفة، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين 7 يونيو 2025، ومع ذلك، يبقى التحديد النهائي مرتبطا برؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي تعلن عنها الجهات الدينية الرسمية في كل دولة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الدول العربية

تختلف مدة إجازة عيد الأضحى من دولة عربية إلى أخرى، إلا أنها غالبا ما تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام، فمثلا:

في السعودية: يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية تبدأ من يوم وقفة عرفة وحتى رابع أيام العيد.

في مصر: تمنح إجازة رسمية تبدأ من يوم الوقفة وتمتد حتى ثالث أو رابع أيام العيد، حسب ما تعلنه الحكومة.

في الإمارات والكويت وقطر: تتراوح الإجازة ما بين 4 إلى 5 أيام.

يعد عيد الأضحى المبارك مناسبة روحية واجتماعية عظيمة، وفرصة للتقرب إلى الله تعالى، وتعزيز روابط المحبة والتكافل بين الناس، ومع اقتراب موعده، يزداد بحث الناس عن تاريخ الإجازة للاستعداد لها، سواء للسفر أو قضاء الوقت مع الأسرة.