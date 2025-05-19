“بموافقة فوريــة” افتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني عبر “تطبيق بنكك“ bankofkhartoum من جميع انحاء البلاد

يرغب العديد من المواطنين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني من خلال الموقع الرسمي للبنك، حيث طرح البنك خدمة إنشاء الحساب للعملاء المقيمين والمغتربين ليتمكنوا من الاستفادة بتلك الخدمة إلكترونيا دون التوجه للفرع علما بأنها دون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية ليتمكنوا من الاستفادة بكافة المعاملات المصرفية وتحويل الاموال محليا ودوليا أيضا.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن للعملاء اتباع الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وذلك عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول أو قم بالدخول على رابط موقع البنك الرسمي ثم اتباع النقاط الآتية:

اختيار اللغة سواء العربية أو الإنجليزية.

تحديد نوع الحساب المناسب لك.

ثم الضغط على خانة إنشاء حساب.

عليك الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم.

من ثم يتم إرفاق الأوراق اللازمة بصيغة بي دي أف.

الضغط الآن على الموافقة على الشروط والضوابط.

أخيرا قم بالضغط على فتح حساب، وانتظر لتحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكن العملاء المقيمين بالدولة أو المغتربين خارجها لفتح الحساب أونلاين 2025 وذلك من خلال الشروط التي تمثلت كما يلي: