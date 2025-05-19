“عاجل ورسمياً ونهائياً” موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025 في العراق والاستعلام عنها من موقع “وزارة المـاليــة mof.gov.iq“

يبحث العديد من الأشخاص عن موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025 في العراق تزامنا مع قرب الانتهاء من شهر مايو الحالي، ويأتي ذلك تزامنا مع تداول العديد من الأنباء والأخبار التي تفيد بوجود زيادة جديدة بشكل استثنائي مع صرف الرواتب للشهر المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وهو ما تسبب في زيادة التساؤلات وإثارة الجدل بين المواطنين المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025 في العراق

كشفت وزارة المالية العراقية بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو المقبل يكون بدء من يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، حيث أشارت الوزارة بأن ميعاد الصرف للرواتب يكون الأول من كل شهر ميلادي ولكن في حالة صادف عطلة أو إجازة في الدولة قد يتم تغيير ميعاد الصرف بالتبكير أو الترحيل ولكنه للشهر المقبل لن يوجد تغييرات جديدة في ميعاد الصرف، كما أشارت عدد من المصادر الرسمية في الوزارة أنه بشأن الأنباء الصادرة حول وجود زيادة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مجرد شائعات واخبار غير صحيحة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يونيو 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بالتفصيل ويكون ذلك عبر الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، من ثم يتم اتباع الخطوات التالية: