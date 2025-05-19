“بـالرقم القومـي ” رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامه 2025، حيث يكون برنامج تكافل وكرامة من أهم المبادرات المقدمة الحكومة المصرية للفئات والأسر منخفضي الدخل والأكثر احتياجا ويكون ذلك من أجل توفير الدعم اللازم لهم من أجل العمل على تحسين مستوى معيشتهم وشراء كافة مستلزماتهم الشخصية، فيما حددت الحكومة الشروط اللازمة للحصول على الدعم وهو ما نقدمه لكم السطور المقبلة فتابعونا.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامه

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لعام 2025 ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة:

في البداية قم بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

من ثم يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم اختيار خانة تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي للشخص، والضغط على أيقونة استعلام.

أخيرا ستظهر أمامك تفاصيل حالة الطلب.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 في مصر

حددت الوزارة موعد صرف معاش تكافل وكرامة ليكون اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي ويمكن صرف الدعم من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، فيما جاءت شروط الحصول على المعاش لتتمثل كما يلي: