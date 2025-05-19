مفيش زن خلاص طوال اليوم.. تـــابع وناسة عبر ترددها الجديد

شغلها علي مدار اليوم وأنت مطمئن قناة كراميش للأطفال القناة التي استطاعت أن تحصد أعداد كثيرة من المتابعين الصغار كانوا أم الكبار حول أنحاء الوطن العربي، جميع برامج متنوعه ومختلفة تناسب العديد من الفئات من عمر 2 عامين حتي 15 سنه، برامجها تناسب عقول هؤلاء الصغار في هذا العمر بسبب عدم قدرتهم علي التميز بين الخطأ والصواب، من خلالها يتمكن التعلم تعلم الحروف والأرقام منذ البداية حتي من تعلم كتابتهم بطريقة ممتعه وجذابة، لذا نري وسائل البحث الإلكتروني يزداد يوم بيوم، عبر هذا الموضع سنسرد لكم طريقة استقبالها علي التلفاز بأعلي إشارة وافضل تقنيه ابقوا معانا.

تردد وناسه عبر النايل سات

تم تعديل تردد القناة: 11430.

عبر الاستقطاب: عمودي.

من خلال معامل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.

وناسه عبر ترددها عبر العرب سات 2025

التردد الخاص بالقناة: 11270.

مؤشر التصويب: 4/3.

تم تعديل معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب الجديد: عمودي.

ضبط قناة وناسه عبر تردداتها الجديدة 2025 علي جهاز الاستقبال

في البداية: انقر علي أيقونة ON ثم اضغط علي خانة قائمة الإعدادات من الريموت كنترول .

من خلال القائمة الرئيسية حدد أيقونة التثبيت اليدوي.

يتطلب اختيار القمر الصناعي، ثم ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

انقر علي زر البحث، ثم انتظر لكي يتم تحميل التردد.

أخيرا: انقر علي أيقونة التثبيت.

خصائص قناة وناسه الجديدة 2025