إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. تعرف على خطوات إضافتهم وأهم الشروط ومن هم الفئات المستحقة للإضافة

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025، مع زيادة معدلات البحث في الساعات الأخيرة حول إضافة المواليد على البطاقات التموينية حيث يبحث المواطنون عن صحة هذه الأخبار المتداولة وعن كيفية اضافة المواليد بشكل الكتروني حيث تساعد هذه الإضافة في حصول المواطنين على المزيد من الدعم التمويني على السلع الاستهلاكية واليوم سنتعرف معا في السطور القادمة على خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية والشروط المطلوبة لذلك في السطور القادمة فتابعونا.

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025

لم يتم الى الان الاعلان بشكل رسمي عن إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2023 ولكن هناك بعض القرارات التي تؤكد أن وزارة التموين والتجارة ستقوم بفتح الباب لإضافة المواليد على البطاقة التموينية بشكل تدريجي وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين مع وجود بعض الشروط الدقيقة لضمان أن يتم إضافة المواليد من الأسر المستحقة، مع العلم أن إضافة المواليد على البطاقة التموينية مفتوح بالفعل لبعض الفئات وبشروط محددة حيث تسعى الوزارة لدخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية.

شروط إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025

حتي يتم إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2025 فأن هناك مجموعة من الشروط وهي كما يلي:

ألا يقل عمر الأبن أو الأبنة عن 4 سنوات.

أن يكون الحد الأقصى لبطاقات التموين لا يزيد عن 4 أفراد بحيث يتم زيادة أفراد البطاقات لتصل إلى 4 أفراد.

أن تكون الأسرة المتقدمة لأضافة المواليد من الأسر المستحقة للدعم.

خطوات إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025

حتى يتم إضافة المواليد بشكل رسمي على بطاقة التموين 2025 فيتم القيام بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا.

ثم يتم الضغط على أيقونة التموين.

يتم الضغط على إضافة الأبناء الغير مقيدين.

يتم تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

أدخل الأسم الأول للأم وادخال بيانات الأفراد الأسرة الغير مقيدين.

إدخال الرقم القومي للأفراد التي ترغب في اضافتها.

تحديد صلة القرابة والضغط على أيقونة ضم الأبناء.

ثم يتم الضغط على أيقونة إضافة.

الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

قد حددت وزارة التجارة والتموين بعض الفئات المستحقة التي يمكنها إضافة المواليد علي بطاقة التموين وهم كالتالي: