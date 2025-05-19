مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الدينار العراقي وتوقعات صادمة حول السعر الأيام القادمة

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تقلبات مستمرة تبعاً للعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية. وفي تحديث اليوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، بلغ سعر الدولار 1,311.70 دينار عراقي، وفقاً لبيانات منصة “Morningstar” المالية، فما أسباب هذا السعر؟ وهل سيستمر في الارتفاع أم يشهد تراجعاً؟ هذا ما سنحلله في هذا التقرير الحصري.

سعر الدولار اليوم في السوق العراقية

سعر البيع الرسمي: 1,311.70 دينار عراقي للدولار الواحد.

سوق الصرف الموازي: تشير بعض التقارير إلى أن السعر في السوق السوداء قد يكون أعلى بقليل، حيث يصل أحياناً إلى 1,320-1,330 ديناراً، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العملة الصعبة.

أبرز العوامل المؤثرة على سعر الصرف

السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي: حيث تلعب قرارات رفع أو خفض الفائدة دوراً في استقرار السوق.

أسعار النفط العالمية: باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل بالعملة الأجنبية في العراق.

العلاقات التجارية مع إيران وتركيا: والتأثر بتبعات العقوبات الاقتصادية على بعض الدول المجاورة.

الوضع السياسي الداخلي: حيث يؤثر الاستقرار الحكومي على ثقة المستثمرين.

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

يتوقع بعض المحللين أن يستمر سعر الدولار في المدى المتوسط حول 1,300-1,320 دينار، إلا أن العوامل التالية قد تغير هذا المسار:

ارتفاع الطلب على الدولار: بسبب زيادة الواردات أو تهريب العملة.

تغيير سياسة البنك المركزي: مثل تدخلات أكبر لضبط السوق.

تطورات اقتصادية عالمية: كتغير أسعار الفائدة الأمريكية أو تقلبات سوق النفط.

نصائح للمواطنين والتجار

مراقبة التغيرات اليومية عبر المصادر الرسمية مثل البنك المركزي العراقي.

تفادي التعامل بالسوق السوداء لما فيه من مخاطر واحتمال النصب.

تنويع المدخرات بين الدينار والعملات الأخرى لتجنب الخسائر المفاجئة.

ويظل سعر الدولار اليوم عند 1,311.70 دينار عراقي، مع وجود هوامش طفيفة بين السوق الرسمي والموازي، ورغم أن الوضع مستقر نسبياً حالياً، إلا أن التطورات السياسية والاقتصادية قد تغير المعادلة في أي وقت.