فرح اطفالك وأبسطهم.. تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على القمر نايل سات وعرب سات

تُعتبر قناة وناسة كيدز من القنوات المفضلة لدى الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة من الأغاني المميزة التي لاقت شهرة واسعة، مثل: لولو شرطية ولولو ضربت ميدو ولولو عم بضيع ولولو في الروضة، حيث تتميز القناة بمحتواها الهادف والجذاب، مما جعلها واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأسرهم، وفي هذه المقالة ننشر لكم أحدث ترددات قناة وناسة كيدز على كل من نايل سات وعرب سات لضمان متابعة ممتعة وبدون تقطيع.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

التشفير: غير مشفرة

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات