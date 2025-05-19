بدون زيارة الفرع.. خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 بالرقم القومي

يتيح بنك الخرطوم لعملائه خدمة فتح حساب بنكي عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يسهل عملية التسجيل ويوفر الوقت والجهد، وفي هذه المقالة، سوف نوضح خطوات فتح حساب بنكي أونلاين لدى بنك الخرطوم، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة.

خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم. اختيار خدمة “تسجيل الدخول”. التوجه إلى خدمة “فتح حساب بنكي أونلاين”. تحديد نوع الحساب المرغوب في فتحه (حساب جاري أو حساب توفير). تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم الوطني للسودانيين، وجواز السفر للمغتربين. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ثم إرسال الطلب للبنك. الانتظار حتى تتم مراجعة الطلب والموافقة النهائية من قبل البنك.

شروط فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم

الحد الأدنى للإيداع: 10,000 جنيه سوداني لفتح حساب جاري أو توفير.

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر، وفي حال كان أقل من ذلك، يُشترط تقديم موافقة من ولي الأمر.

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيمًا داخل السودان.

المستندات المطلوبة: الرقم الوطني للسودانيين وجواز السفر للمغتربين.

التواصل الإلكتروني: ضرورة وجود بريد إلكتروني فعال للتواصل أثناء عملية التسجيل.

من خلال هذه الخطوات والشروط البسيطة، يمكنك فتح حسابك البنكي لدى بنك الخرطوم بسهولة وأمان عبر الإنترنت، أينما كنت داخل السودان أو خارجه.