أسرار الكون ومتعة وثائقية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أبرز القنوات الوثائقية في العالم العربي، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من المعرفة والترفيه عبر برامج عالية الجودة تغطي مجالات متنوعة مثل الحياة البرية والعلوم والفضاء والهندسة والتكنولوجيا، وذلك بفضل تقنياتها الحديثة، ويمكن للمشاهدين متابعة محتوى القناة بجودة عالية الدقة HD وصوت نقي عبر الترددات التالية، مما يجعل تجربة المشاهدة غنية ومثيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

افتح القائمة الرئيسية (Menu) في الريسيفر. اختر التركيب (Installation). حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). اختر البحث اليدوي (Manual Search). قم بإدخال التردد، الاستقطاب، الترميز، وتصحيح الخطأ. اضغط على بحث (Search) وانتظر حتى يتم العثور على القناة. بعد انتهاء البحث، اضغط على حفظ (Save) لتضاف القناة إلى قائمة القنوات.

أشهر البرامج الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك

الكوارث الجوية: استعراض لأبرز حوادث الطيران وتحليل الأسباب.

أسرار المحيطات: استكشاف أعماق البحار والكائنات البحرية.

تحقيقات الكوارث: تحقيقات مفصلة حول الكوارث الطبيعية والبشرية.

علم البقاء: كيفية التكيف والنجاة في أصعب الظروف.

أساطير وحقائق: كشف الحقائق وراء الأساطير الشائعة.

من داخل السجون: نظرة واقعية على حياة السجناء حول العالم.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي