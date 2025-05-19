توم وجيري وبن تن.. تردد CN بالعربية الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة CN بالعربية من القنوات الفضائية الرائدة في مجال عرض البرامج الكرتونية المميزة، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي وثقافي وأخلاقي يناسب الأطفال من عمر 3 إلى 13 عامًا، وتتميز القناة ببث مستمر على مدار 24 ساعة دون انقطاع، مع تقليل الفواصل الإعلانية للحفاظ على تركيز الأطفال واستمتاعهم بالمشاهدة.

تردد قناة CN بالعربية على نايل سات 2025

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة CN بالعربية على عرب سات 2025

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة CN بالعربية على جهاز الاستقبال

الدخول إلى القائمة الرئيسية في جهاز الاستقبال. اختيار الإعدادات (Settings). الضغط على التثبيت اليدوي (Manual Installation). تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات القناة: التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ. الضغط على بحث (Search)، وانتظار العثور على القناة. بعد ظهور القناة، اضغط على حفظ (Save) لإضافتها إلى قائمة القنوات.

مميزات قناة CN بالعربية

محتوى متنوع وآمن يناسب الأطفال بمختلف أعمارهم، مع التركيز على الترفيه والتعليم في نفس الوقت.

خالية من مشاهد العنف أو المحتوى غير المناسب، مما يجعلها خيارًا آمنًا للعائلات.

بث مجاني تمامًا دون الحاجة إلى اشتراكات أو رسوم مالية.

عرض مستمر لأشهر البرامج الكرتونية مثل وقت المغامرة، غامبول، بن 10، والدببة الثلاثة.

بضبط الترددات الجديدة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة أفضل البرامج الكرتونية على قناة CN بالعربية بجودة عالية وبدون تقطيع.