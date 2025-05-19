الدوري الكويتي مجانا.. تردد قناة الكويت الرياضية الجديد 2025 بجودة عالية HD

تعد قناة الكويت الرياضية HD واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تقدم تغطية مميزة لأهم البطولات المحلية والإقليمية، ومنهم: كأس الأمير وكأس ولي العهد ومباريات المنتخب الوطني الكويتي والدوري الكويتي ومنافسات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة في الكويت، ولضمان متابعة هذه البطولات بأفضل جودة ممكنة، يجب ضبط تردد القناة التالي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بسهولة.

تردد قناة الكويت الرياضية HD على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكويت الرياضية HD على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة الكويت الرياضية على الرسيفر

قم بالدخول إلى إعدادات الرسيفر من القائمة الرئيسية. اختر خيار إضافة تردد جديد. قم بتحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد: التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، وتصحيح الخطأ. اضغط على بحث، وانتظر حتى تظهر القناة في القائمة. بعد ظهور القناة، قم بالضغط على حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات لديك.

وبعد تنزيل القناة، يمكنك الآن متابعة أهم المباريات والبطولات المحلية والدولية بجودة عالية وبدون تقطيع، مباشرة عبر شاشة قناة الكويت الرياضية HD.