الحق نفسك.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 والشروط الجديدة المطلوبة

تعد منحة العمالة غير المنتظمة 2025 من المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وقد تم رفع قيمة المنحة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، بهدف مساعدة العمال الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية، وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية، وفيما يلي سنتعرف على الفئات المستحقة وخطوات التسجيل والشروط المطلوبة للتقديم.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنا. تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية: قم بالدخول إلى صفحة الخدمات، واختر خدمة “منحة العمالة غير المنتظمة”. ملء استمارة طلب التقديم: قم بإدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية بدقة. إرفاق الوثائق المطلوبة: قم برفع المستندات اللازمة التي تثبت أحقيتك في المنحة. تقديم الطلب: بعد مراجعة البيانات، اضغط على زر “تقديم الطلب”. متابعة حالة الطلب: وسيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، وستصلك رسالة نصية توضح حالة القبول أو الرفض.

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

للتأهل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

الجنسية المصرية: حيث يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

عدم وجود سجل تجاري: حيث يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي سجلات تجارية أو مشاريع رسمية.

التسجيل في مديرية القوى العاملة: حيث يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة القوى العاملة الفئات التي يمكنها الاستفادة من المنحة، وتشمل: