“من غير تعب وبكل سهولة” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطني 2025 عبر “تطبيق بنكك” من جميـع أنحاء العالم

يبحث المواطنين بكثرة الفترة الماضية عن رابط وطريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطني 2025 والشروط اللازمة، حيث طرح بنك الخرطوم عدد من الخدمات لعملائه سواء المقيمين أو المغتربين، وتمثلت أبرز تلك الخدمات هي خدمة إنشاء الحساب إلكترونيا أي دون عناء الذهاب للفروع والقيام بها من أي وقت ومكان، فيما تكون الخدمة دون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية.

فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطني

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين ويكون ذلك عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ومن ثم اتباع الخطوات التي تمثلت كما يلي:

اختيار اللغة عربي أو إنجليزي، ثم تحديد نوع الحساب.

من ثم الضغط على إنشاء حساب، وإدخال البيانات اللازمة.

إدخال كل من الاسم والعنوان ورقم الهوية والعنوان.

التأكد بأن المعلومات التي تم كتابتها صحيحة ودقيقة وبالحقول الفارغة.

ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة، من ثم يتم الموافقة على الشروط.

أخيرا الضغط على إرسال الطلب، وستحصل في وقت لاحق على رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

تمثلت شروط فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم لتكون على النحو التالي: