“شوف اسمك ” الاستعلام عن نتائج ترقيات الاساتذة 2024 / 2025 في تونس education.gov.tn عبر موقع وزارة التربية التونسية مباشر

يبحث العديد من الأشخاص الساعات الماضية عن خطوات الاستعلام عن نتائج ترقيات الاساتذة 2024 / 2025 في تونس، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسي إمكانية التعرف عن النتائج إلكترونيا وذلك من خلال موقعها الإلكتروني دون الذهاب لأي مقر من المقرات الحكومية، فيما تهدف تلك الترقيات للعمل على تعزيز مكانة المعلمين وكذلك العمل على تشجيعهم على أداء المهنة.

نتائج ترقيات الاساتذة 2024 / 2025 في تونس

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من الاستعلام عن نتائج ترقيات الاساتذة في تونس لعام 2025 وتمثلت أبرزها على النحو الآتي:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية التونسية.

من ثم يتم تسجيل الدخول للموقع عبر كتابة الاسم وكلمة السر.

الضغط على القائمة الرئيسية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الترقيات مع إدخال كافة البيانات اللازمة.

كتابة كل من الاسم والرقم القومي، ثم انقر على زر الاستعلام.

أخيرا انتظر عدة ثواني لتظهر أمامك النتائج بالتفصيل فور الإعلان عنها.

شروط الحصول على ترقيات الأساتذة في تونس 2025

يمكنك الاستفادة من ترقيات الأساتذة بنجاح، بشروط توافر عدد من الشروط اللازمة والتي تمثلت أبرزها كما يلي: