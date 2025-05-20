“حدثهــا فـي ثوانــي” رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر ur.gov.iq منصة أور الإلكترونية

يبحث المواطنين العراقيين مؤخرا عن خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025، جاء ذلك تزامنا مع كشف وزارة التموين والتجارة الداخلية العراقية أنه يجب تحديث البطاقة إلكترونيا وذلك عبر الدخول على موقع أور الإلكترونية ويكون ذلك دون الحاجة أو عناء الذهاب لأي من المكاتب التموينية أو الوقوف في الطوابير والزحام، ولذلك نستعرض السطور المقبلة طريقة تحديث البطاقة التموينية أونلاين بأي وقت ومكان فتابعونا.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

يمكنكم اتباع عدد من الخطوات اللازمة لتحديث البطاقة التموينية 2025 في دولة العراق، ويكون ذلك من خلال النقاط المقبلة:

قم بالدخول على رابط منصة أور.

اختيار القائمة الرئيسية، والضغط على قسم التجارة والتموين.

من ثم يتم تسجيل الدخول بحسابك المسجل على الموقع بالفعل.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق، من ثم يتم اختيار خانة تحديث بطاقة التموين.

إدخال رقم البطاقة التموينية، ورفع المستندات المطلوبة، وتكون بشكل صحيح.

التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تم إدخالها وكتابتها في الحقول الفارغة.

تحديد المحافظة ومركز التوزيع التابع لها الشخص، ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة تفيد أنه تم قبول طلبك بالفعل

الشروط المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية 2025 في العراق

تمثلت أبرز الشروط والأوراق المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية 2025 في العراق لتكون على النحو التالي: