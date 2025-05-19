“HERE” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي الرسمية

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بالتعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ظهور الاسماء المشمولة بالدعم خلال الفترة الماضية ويمكن الاستعلام عنها عبر رابط منصة مظلتي الإلكترونية، فيما يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز وأهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة للفئات والأسر الأكثر احتياجا من أجل العمل على تحسين مستوى معيشتهم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال الدخول على رابط منصة مظلتي، ثم اتباع عدد من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع.

من ثم يتم كتابة رقم الهاتف وكذلك الرقم الوطني.

بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة وهي السابعة

اختيار المحافظة المقيم بها الشخص.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

أخيرا انقر على خانة بحث، وانتظر لتظهر أمامك كافة تفاصيل الدعم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 بالعراق

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق أنه يوجد عدد من الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025، والتي تمثلت على النحو الآتي: