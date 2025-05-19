“بنكك onlie في دقائق” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطنـي bankofkhartoum من جميـع أنحاء العالـم في دقايق

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025، حيث طرح بنك الخرطوم عدد من الخدمات الإلكترونية مؤخرا وأهمها خدمة إنشاء الحساب دون عناء الذهاب لأي فرع للبنك والانتظار في الزحام، كما أنه يمكن الاستفادة بتلك الخدمة أونلاين من أي مكان وبأي وقت للقيام بالتحويلات المالية المصرفية المالية وكذلك الاستفادة من تحويل الأموال سواء محليا أو دوليا.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يمكن للمواطنين السودانيين اتباع الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي أو قم باتباع الخطوات المقبلة:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

بعد ذلك عليك اختيار اللغة المناسبة لك.

من ثم يتم تحديد نوع الحساب جاري أو توفير.

ثم يتم اختيار خانة إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات اللازمة والتأكد بأنها دقيقة.

إدخال كل من الاسم ورقم الهاتف والرقم الوطني.

إرفاق المستندات المطلوبة، ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك وستحصل على رسالة بها رقم حسابك البنكي.

الشروط اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض الشروط اللازمة ليتمكن العميل المقيم أو المغترب من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم، وتمثلت أبرز تلك الشروط كالآتي: