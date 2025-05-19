“أحـداث مشوقـة لا تفوتهـا” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية بجودة HD

يرغب العديد من الجمهور بالتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعد تأجليها رسميا الأسبوع الماضي، حيث أشارت الشركة المنتجة للمسلسل بأن سبب التأجيل جاء نتيجة إذاعة مباراة هامة في كأس تركيا بنفس توقيت عرض الحلقة، كما أنه من المنتظر بأن تدور أحداث الحلقة المقبلة في إطار تشويقي مميز حول وجود عدد من الصراعات الداخلية بين عثمان بعض من أفراد قبيلته.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المفترض بأن يكون موعد عرض الحلقة 192 بعد غدا الأربعاء الذي يوافق 21 مايو الحالي وتعرض على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وكذلك تعرض يوم الخميس الذي يوافق 22 مايو الحالي وتعرض على قناة الفجر الجزائرية وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما تعرض المسلسل عبر قصة عشق ونور بلاي وقناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، ويكون ذلك من خلال إدخال البيانات المقبلة في جهاز الريسيفر:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

التردد الجديد يكون عبر 10796.

معدل الاستقطاب يكون هو أفقي.

أما عن معدل الترميز يكون 27500.

فيما يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية