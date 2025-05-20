“لحظــة انقــاذ تـورغـورت وعـــودة مالهـون“ تـابـع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 خيانات تهدد القبيلة في هذا الموعد على قناة ATV

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 من الحلقات الهامة التي تشغل بال الكثير من المشاهدين حول العالم ليس فقط في تركيا وينتظرون نزولها بشكل رسمي بفارغ الصبر وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي من المنتظر أن تحدث في تلك الحلقة، حيث يواصل مسلسل المؤسس عثمان جذب أنظار المشاهدين في موسمه السادس، حيث تعد الحلقة 192 من أكثر الحلقات ترقبًا، نظرًا للأحداث الدرامية المتسارعة والتطورات المفاجئة التي تشهدها.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تم تأجيل عرض الحلقة 192 من المسلسل بسبب بث مباراة نهائي كأس تركيا، مما أدى إلى تعديل جدول قناة ATV التركية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة يوم الأربعاء 22 مايو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة ATV التركية: البث الأصلي باللغة التركية.

قناة الفجر الجزائرية: تعرض الحلقة مترجمة أو مدبلجة للعربية.

قناة اليرموك الأردنية: أحيانًا تعرض الحلقات مترجمة.

منصات إلكترونية: مثل “لاروزا” و”سيما فري” و”ديلي موشن”، توفر الحلقات مترجمة بعد عرضها بيوم أو يومين.

أحداث الحلقة 192

تشهد الحلقة 192 تطورات درامية مثيرة، حيث يواجه عثمان تحديات جديدة تشمل خيانة من المقربين، وأسر تورغوت، ومواجهات حاسمة مع المغول، كما يشير الإعلان الترويجي إلى ظهور شخصية جديدة قد تلعب دورًا محوريًا في الأحداث القادمة، مما يزيد من حماس المشاهدين وترقبهم للحلقة المقبلة.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مع تصاعد الأحداث وتزايد التوترات داخل القبيلة وخارجها، تعد الحلقة 192 من “المؤسس عثمان” محطة حاسمة في مسار السلسلة، حيث تتكشف خيانات وترسم تحالفات جديدة، مما يبقي المشاهدين على أطراف مقاعدهم في انتظار ما ستؤول إليه الأمور.