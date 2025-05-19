“الحلقـة الأولــى“ موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 1 بأحداثــه النـاريـة على قناة MBC مصر

انطلق عرض مسلسل “حرب الجبالي” في 18 مايو 2025، ليعيد إلى الشاشة أجواء الدراما الشعبية المصرية الأصيلة، يُعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر، كما يتوفر عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.

مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث المسلسل في حي “الحرير” بمنطقة الجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في صراع محتدم على السلطة والنفوذ، تتشابك العلاقات بين أفراد العائلتين، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات والصراعات، في إطار درامي مشوق يكشف عن خبايا النفوس البشرية.

أبطال العمل

يضم المسلسل نخبة من الفنانين المصريين، منهم: أحمد رزق، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، وصفوة. العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

عدد الحلقات وتوقيت العرض

يتكون المسلسل من 50 حلقة، تُعرض على مدار عشرة أسابيع، يبث من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر، مع توفر الحلقات على منصة “شاهد” بعد عرضها التلفزيوني.

يُعد “حرب الجبالي” إضافة قوية للدراما المصرية، حيث يجمع بين الحبكة المشوقة والأداء المتميز، مما يجعله من أبرز الأعمال الدرامية في موسم صيف 2025.