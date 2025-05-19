يومي تُعلن عن زواجها.. مفاجأة سعيدة تخطف أنفاس المتابعين وتساؤلات عن هوية العريس

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت يومي بيوتي (يمنى خوري) عن زواجها رسميًا عبر حسابها على إنستغرام، لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التهاني والفضول حول هوية العريس، اختارت يومي أن تحتفظ بالكثير من التفاصيل سرًا، واكتفت بالإشارة إلى الحرفين الأولين من اسميها وزوجها “Y” و”G”، مما أثار تساؤلات الجمهور حول الشخصية التي فازت بقلبها.

إطلالة أنيقة ولحظة تاريخية

نشرت يومي مقطع فيديو قصيرًا يوثق لحظة عقد القران وفقًا للطقوس الإسلامية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة، تخللها لمسة من الاحتشام والأنوثة، ارتدت فستانًا متوسط الطول من تصميم “دولتشي آند غابانا” مزينًا بطبقات وردية ناعمة، وغطت ذراعيها بوشاح أخضر فاتح (مينت)، مما أضفى على منظرها جمالًا أخاذًا.

في المشاهد المصورة، سُمعت يومي تردد كلمة “آمين” خلف الشيخ الذي أتم مراسم الزواج، والذي دعا للزوجين بالسعادة والاستقرار. وعلقت على الفيديو بعبارة موجزة لكنها معبّرة: “تزوجنا”، لتختزل مشاعر الفرح في كلمة واحدة.

تلميحات سبقت الإعلان

قبل يومين من الإعلان الرسمي، أثارت يومي فضول متابعيها عبر “الستوريز” على إنستغرام، حيث كتبت: “خليكن مركزين عالستوريز بهاليومين الجايين، لأنو عندي مفاجأة كُبرى إلكن والمفاجأة الكُبرى!!”،لم يتوقع الكثيرون أن تكون المفاجأة هي زفافها، خاصة أنها حافظت على خصوصية علاقتها بعيدًا عن الأضواء.

تفاعل جماهيري واسع

تصدر وسم #يومي_تزوجت منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، فيما انهالت التعليقات من المشاهير والمتابعين بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة، ومن الواضح أن يومي اختارت أن تبدأ رحلتها الجديدة بخصوصية تامة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول زوجها أو حفل الزفاف.

فصل جديد في حياة يومي

بهذا الإعلان، تدخل يومي بيوتي فصلًا جديدًا في حياتها الشخصية، تاركةً خلفها أيام العزوبية بكل تفاصيلها، ورغم أنها لم تكشف عن وجه زوجها، إلا أن الجميع يتمنى لها ولشريكها دوام الحب والهناء.