“صــلاح ومبــابــي في التنــافــس “ ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 بعد هدف مبابي 

مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الكروي الأوروبي 2024–2025، يزداد الترقب لمعرفة من سيتوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وهي الجائزة المرموقة التي تمنح سنويًا لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية، وفق نظام نقاط يأخذ في الاعتبار قوة الدوري.

سباق الحذاء الذهبي 2025

هذا الموسم جاء استثنائيًا بكل المقاييس، إذ شهد منافسة شرسة بين عدد من أبرز مهاجمي القارة، يتقدمهم السويدي فيكتور جيوكيريس، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، والفرعون المصري محمد صلاح، إلى جانب أسماء أخرى مثل هاري كين وإيرلينغ هالاند وروبرت ليفاندوفسكي.

فيكتور جيوكيريس مفاجأة الموسم

اللاعب السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة، تصدر الترتيب برصيد تهديفي مذهل بلغ 39 هدفًا في الدوري البرتغالي، وعلى الرغم من أن الدوري البرتغالي يصنّف ضمن الدوريات ذات المعامل الأقل (1.5)، إلا أن غزارة أهداف جيوكيريس منحته أفضلية واضحة، ومع انتهاء مباريات الدوري البرتغالي تبقى أمامه فرصة أخيرة لتعزيز رصيده خلال نهائي كأس البرتغال.

مبابي في المطاردة

كيليان مبابي، الذي انتقل هذا الموسم إلى ريال مدريد، يقدم أداءً لافتًا في الدوري الإسباني، حتى منتصف مايو، كان قد سجل 29 هدفًا، ما يمنحه 58 نقطة نظرًا لمعامل الدوري الإسباني المرتفع، ورغم أن جيوكيريس يتقدمه بنصف نقطة فقط، فإن مبابي يملك مباراة واحدة متبقية في الليغا، وقد يحتاج هدفًا واحدًا فقط لانتزاع الصدارة، ما يجعل المنافسة محتدمة حتى اللحظة الأخيرة.

محمد صلاح عودة إلى القمة

النجم المصري محمد صلاح عاد بقوة هذا الموسم مع ليفربول، حيث سجل 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع بقاء مباراتين له، تبقى أمامه فرصة واقعية للوصول إلى القمة، خاصة إن تمكن من تسجيل هدفين أو أكثر، وهو ما فعله غير مرة في السابق، فوز صلاح بالحذاء الذهبي هذا العام سيكون تتويجًا لمسيرة استثنائية مع الريدز.

هاري كين وإيرلينغ هالاند

في بايرن ميونخ واصل هاري كين تألقه في موسمه الأول بالدوري الألماني مسجلًا أكثر من 25 هدفًا، أما النرويجي هالاند هداف الموسم الماضي فقد تراجع قليلًا عن مستواه المعتاد هذا الموسم، مكتفيًا بـ21 هدفًا حتى الآن مع مانشستر سيتي، ورغم ذلك تبقى حظوظهما قائمة في حال تسجيل عدد كبير من الأهداف في الجولات الأخيرة.

صراع مفتوح حتى الصافرة الأخيرة

المميز في سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم هو التوازن في الأداء، وعدم وجود فارق كبير بين المتصدرين، كما أن كثافة المباريات في الأسابيع الأخيرة تفتح الباب أمام مفاجآت غير متوقعة، خصوصًا أن بعض المنافسين لا يزال لديهم أكثر من مباراة في جعبتهم.

من يحسم اللقب؟

السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هو: من سيُتوج بالحذاء الذهبي 2025؟ هل يكسر جيوكيريس الهيمنة المعتادة للدوريات الكبرى؟ أم أن مبابي أو صلاح سيخطفان اللقب في اللحظات الأخيرة؟ الإجابة ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة، في ختام موسم كروي مثير بكل تفاصيله.