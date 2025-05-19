شوف العيار بكام.. أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 من شهر مايو 2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات وأسواق الصاغة، نظير أن ذلك يأتي تزامنًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي مؤخرًا حول تخفيض الرسوم الجمركية على الصين، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد للذهب، وفقًا لما نوضحه لكم السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الذهب ضمن التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “24” إلى 5182 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الجرام عيار “21” نحو 4535 جنيهًا.

بالإضافة إلى تسجيل الذهب عيار “18” قرابة الـ 3850 جنيهًا للجرام الواحد.

وعليه فإن عيار “14” بلغ نحو 3030 جنيهًا بدون المصنعية.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألف و280 جنيهًا بمحلات الصاغة.

كما سجلت سعر السبيكة من الذهب نحو 5200 جنيهًا وزن الـ 1″ جرام.

أما بالنسبة للسبيكة وزن الـ”5″ بلغت نحو 25 ألف و910 جنيهًا.

تأتي أسعار المشغولات الذهبية مجردة من قيمة المصنعية وكذلك الضريبة.

قيمة مصنعية الذهب في محلات الصاغة

وعن قيمة مصنعية الذهب داخل محلات الصاغة فهي تختلف من تاجر إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، بالإضافة إلى إمكانية الارتفاع أو الانخفاض بناءً على نوع وحجم الذهب الذي يتم شراءه من مختلف محلات الصاغة، وهو ما يُحدده كل تاجر، أما عن توقعات الأسعار فتُشير إلى وجود موجة من التذبذب المستمر في سعر الجرام خلال الفترة القليلة المقبلة.