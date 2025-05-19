رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور

يرغب العديد من المواطنين في تحديث البطاقة التموينية بالعراق، من أجل عدم وقفها للمستفيدين الذين لا يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية في البطاقة، ناهيك عن أن البطاقة تضمن الكثير من السلع الغذائية المختلفة التي توفرها وزارة التجارة العراقية، حتى أن تحديث البطاقة يضمن لها الشفافية وتعزيز ثقة المعلومات الموجودة عليها، بالإضافة إلى توزيع الحصص الغذائية على كافة المستحقين فقط.

كيف أحدث البطاقة التموينية في العراق

من أجل أن تقوم بتحديث البطاقة التموينية التي تضمن العديد من السلع الغذائية بمختلف أنحاء المحافظات العراقية، وذلك عبر منصة أور الإلكترونية، التي تعتبر من أهم المنصات الرسمية في الدولة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية في البداية.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة تحديث البطاقة التموينية.

مع إدخال البيانات اللازمة المتمثلة في عدد أفراد الأسرة والعنوان الخاص بالمتقدم.

قم بإرفاق المستندات الملائمة والمطلوبة لتحديث البطاقة التموينية والمتمثلة في البطاقة التموينية القديمة وكذلك وثيقة العنوان السكني.

مع التأكيد على صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

مستندات تحديث البطاقة التموينية بالعراق

وحددت وزارة التجارة في العراق، بعض المستندات المطلوبة من أجل تحديث البطاقة التموينية في مختلف المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-