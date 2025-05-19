استلام 100,000 ريال لسداد ديونك بهامش ربح تنافسي للسعوديين بأقساط ميسرة 5 سنوات عبر مصرف الانماء

يقدم مصرف الانماء في السعودية العديد من الحلول التمويلية المتوفرة للأفراد بأقساط شهرية ميسرة للمواطنين السعوديين حيث أتاح مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية برنامج تمويل ميسر يتميز بهامش ربح تنافسي ويهدف إلى سداد المديونية المستحقة في البنوك السعودية ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الانماء.

برنامج تمويل سداد المديونية لدى مصرف الانماء

لقد تزايد البحث عن تمويل يسمح بسداد الديون المستحقة على السعوديين في إحدى البنوك السعودية لذلك وفر مصرف الانماء تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي ويتم سداده على فترة تصل إلى خمسة سنوات وذلك بعد توفير جميع الشروط ثم الموافقة من قبل مصرف الإنماء في السعودية لذلك إليكم شروط الحصول على تمويل سداد المديونية كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط لا غير.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن مبلغ 3,000 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر المتقدمين عمرهم لا يقل عن 18 عام أو أكثر.

يمكن للمتقاعدين التقديم على تمويل سداد المديونية حتى سن 75 عام.

يفضل الالتزام بتوفير جميع المستندات اللازمة لاعتماد الطلب.

مميزات التمويل الشخصي لدى مصرف الانماء