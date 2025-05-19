“الله اكبر الله اكبر ولله الحمد“ موعد عيد الأضحى المبارك 2025 في الجزائر ومختلف دول العالم

يُعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، إذ يرتبط بفريضة الحج ويخلد ذكرى قصة النبي إبراهيم عليه السلام عندما فدى الله ولده إسماعيل بذِبحٍ عظيم، وتُقام فيه شعائر ذبح الأضاحي، وتُوزع اللحوم على الأهل والفقراء والمحتاجين، وتحيى فيه صلة الرحم ومظاهر التكافل الاجتماعي.

موعد عيد الأضحى

بحسب الحسابات الفلكية المعلنة حتى الآن، من المتوقع أن يوافق عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يوم الإثنين 6 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 5 يونيو 2025 م، وذلك في معظم الدول الإسلامية التي تعتمد الحسابات الفلكية في تحديد بداية الأشهر الهجرية. ويكون يوم الوقوف بعرفة، الركن الأعظم من مناسك الحج، في الأحد 4 يونيو 2025 م.

موعد عيد الأضحى 2025 في الجزائر

في الجزائر تعتمد الهيئات الرسمية على الرؤية الشرعية لتحري هلال شهر ذي الحجة، بالتنسيق مع باقي الدول الإسلامية. ورغم ذلك، فإن التقديرات الفلكية تشير إلى أن عيد الأضحى في الجزائر سيكون يوم الخميس 5 يونيو 2025، وسيتم الإعلان الرسمي بعد ثبوت رؤية الهلال مساء 29 من شهر ذي القعدة 1446 هـ.

موعد عيد الأضحى 2025 في السعودية

المملكة العربية السعودية كونها الدولة التي تحتضن مناسك الحج، تلعب دورًا محوريًا في تحديد موعد عيد الأضحى. ووفقًا للتقديرات الحالية، يُتوقع أن يكون العيد في السعودية يوم الخميس 5 يونيو 2025، حيث سيُعلن ذلك رسميًا من المحكمة العليا بعد تحري الهلال.

مواعيد عيد الأضحى 2025 في دول عربية وإسلامية أخرى

معظم الدول الإسلامية التي تعتمد الرؤية الشرعية قد تتفق أو تختلف مع السعودية بيوم واحد، بناءً على ثبوت رؤية الهلال محليًا، وفيما يلي نظرة تقريبية إلى المواعيد المتوقعة:

مصر، تونس، المغرب، الإمارات، الكويت، الأردن، فلسطين، قطر: الجمعة 6 يونيو 2025 (بناءً على التقديرات الفلكية).

تركيا وبعض الدول التي تعتمد الحساب الفلكي الصرف: أيضًا الجمعة 6 يونيو 2025.

باكستان، الهند، بنغلادش: قد يختلف الموعد ويكون الجمعة 6 يونيو 2025، نظراً لاعتمادهم على الرؤية المحلية التي قد تتأخر.

يبقى تحديد الموعد الرسمي مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وقد تختلف التقديرات الفلكية عن الإعلان الرسمي بيوم أو أكثر، ولذلك ينصح بمتابعة البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئات المختصة في كل دولة مع اقتراب الموعد.