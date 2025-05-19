هام للعراقيين.. فرض غرامة 250 ألف دينار على جميع المخالفين الأن

فرضت مديرية المرور العامة في العراق، غرامة تقدر قيمتها 200 ألف دينار عراقي على جميع المخالفين من سائقي عجلات الحمل الثقيل، مؤكدة أن هذه الغرامة تأتي وفق المادة 25 منه على أصحاب هذه المركبات بعدم التزامهم بالقواعد الأصولية وتغطية الحمولة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى خطر كبير على حياة المواطنين في مختلف الطرقات السريعة.

فرض غرامات على مخالفي المرور

وأكد مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، أن عدم تغطية حمول النقل الثقيل التي تنقل مواد البناء يؤثر على المارة بشكل كبير، مما شدد على جميع أصحابات السيارات بالالتزام الكامل بالتغطية الخاصة بالحمولة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة من المديرية وتعزيز السلامة على الطرق بشكل كبير، ناهيك عن الحفاظ على حياة المواطنين والمارة، كما أن الغرامة المقدر قيمتها بـ 200 ألف دينار يتم فرضها في حالة السير عكس الاتجاه، ناهيك عن غرامة تبلغ قيمها 50 ألف دينار على جميع المخالفين الذين يقومون برمي النفايات من المركبة بشكل عشوائية دون الالتفاف إلى المارة.

غرامات مرورية شديدة

وأوضح العقيد شاكر، أن الأجهزة المستخدمة في رصد المخالفات تضمن كاميرات ورادارات ومستكشفات متطورة تقوم على رصد المخالفات بدقة عالية، بناءً على ما جاء في القانون رقم 8 لعام 2019، حتى أن العقوبات تضمنت كذلك المخالفين الذين يقومون برمي النفايات من المركبة بغرامة تُقدر بـ 50 ألف دينار عراقي، كما أن المادة 25 تنص على فرض 3 غرامات شديدة، ومن أبرزها جميع من يسير عكس الاتجاه لتصل قيمتها المخالفة في ذلك إلى 200 ألف دينار، أي إجمالي العقوبات المفروضة في هذه المواد تُقدر بـ 250 ألف دينار.