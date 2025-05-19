ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل 2025

تمنح منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر للنساء الغير العاملات كذلك تعطى لغير المستفيدات من أي دخل ثابت أو دعم حكومي في دولة الجزائر وذلك في إطار تحسين أوضاع المعيشية في المجتمع الجزائري ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.
شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت
يجب أن تتوفر في المتقدمة لطلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على المنحة من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر كما يلي:
- يشترط أن تكون ذات جنسية جزائرية.
- يجب أن تكون المتقدمة تقيم بشكل دائم داخل الجزائر.
- يفضل ألا تكون موظفة في القطاع العام أو الخاص.
- تشترط الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر ألا تستفيد من أي نوع من أنواع الدعم الحكومي المالي.
- ألا يكون لها دخل شهري عند طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.
- يشترط أن تكون غير مرتبطة بأي نشاط مهني أو عمل.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
- التوجه إلى الموقع التابع إلى الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- ثم اختيار خدمة منحة المرأة الماكثة في البيت من الخدمات المتوفرة.
- لا بد من تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية مع رفع المستندات المطلوبة.
- ثم بعد ذلك إرسال الطلب ومتابعة حالة الطلب.
- يتم الموافقة في حالة توفير جميع الشروط والأحكام الواجب توفيرها بالكامل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.