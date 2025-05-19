ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل 2025

تمنح منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر للنساء الغير العاملات كذلك تعطى لغير المستفيدات من أي دخل ثابت أو دعم حكومي في دولة الجزائر وذلك في إطار تحسين أوضاع المعيشية في المجتمع الجزائري ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

يجب أن تتوفر في المتقدمة لطلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على المنحة من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر كما يلي:

يشترط أن تكون ذات جنسية جزائرية.

يجب أن تكون المتقدمة تقيم بشكل دائم داخل الجزائر.

يفضل ألا تكون موظفة في القطاع العام أو الخاص.

تشترط الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر ألا تستفيد من أي نوع من أنواع الدعم الحكومي المالي.

ألا يكون لها دخل شهري عند طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.

يشترط أن تكون غير مرتبطة بأي نشاط مهني أو عمل.

تقديم جميع المستندات المطلوبة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت