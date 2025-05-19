تورغوت يقلب الأحداث من جديد.. حــ 192 من المؤسس عثمان تفاجئ الجميع في هذا الموعد

يتناول مسلسل المؤسس عثمان ببث العديد من الأحداث حول حروب وملاحم ومعارك وفتوحات القلاع وإعداد الجيوش وقت المغول والانتصارات وإقامة الدولة العثمانية، بعد ترويج الإعلانات حول الحلقة 192 والتي من أهمها السيد عثمان يصدر أوامره بمواصلة الفتوحات، بينما يستعد تورغوت والمحاربين للغزو، كل هذه الأحداث يتم مشاهدتها عبر مسلسل المؤسس عثمان، استطاع أن يحقق هذا المسلسل نجاحا مبهر وغير مسبوق من خلال الموضوع سنوضح لكم القنوات التي من خلالها يتم بث المسلسل،بالاضافة إلي الترددات الجديدة إليكم التفاصيل.

القنوات الناقلة لبث مسلسل المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، بينما يتم بث المسلسل في نفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة. يمكنكم مشاهدة حلقات المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

جاءت أبرز معلومات القيام بتنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، وفقًا للأتي:-

تردد القناة: 10922.

معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معدل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها علي العرب سات

تم تعديل تردد القناة: 12130.

علي مؤشر الاستقطاب: عمودي.

الترميز الجديد الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر التصحيح: 4/3.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية علي تردداتها الجديدة 2025

للحصول علي متابعه جميع المسلسلات، البرامج التي يتم بثها عبر قناة الفجر الجزائرية يرجي اتباع الخطوات التالية: