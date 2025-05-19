بعد التأجيل.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 يفحم الجميع على تردد القنوات

قمة في الأداء والتمثيل تم اختيار شخصياته بكل عناية ودقه مسلسل المؤسس عثمان احد المسلسلات التاريخية التي تبث المحتوي التاريخي، ينتظر الكثير من الأشخاص المتابعين بمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 من المسلسل حيث تعد من اكثر الحلقات المليئة بالأحداث والتي من المقرر أن يتم بثها يوم الأربعاء القادم 21 مايو الجاري، إليكم جميع التفاصيل والتي ترتبط بالمسلسل من حيث القنوات الفضائية الناقلة له، أيضا ترددات هذه القنوات تابعونا.

توقيت بث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 المنتظرة

يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المؤسس عثمان عبر القنوات الفضائية التالية بالإضافة إلي المواعيد المحددة والتي سنوضحها لكم حيث جاءت علي النحو التالي:

يتم بث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس القادم الموافق 22 مايو 2025 في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. يتم عرض المسلسل والحلقة 192 أيضا علي قناة atv التركية يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا، كما يتم عرض الحلقة في نفس اليوم في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

لضمان مشاهدة جميع حلقات المسلسل المؤسس عثمان عبر التلفاز قم بتحميل الترددات الجديدة بقناة الفجر الجزائرية من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 10922.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الجديد بقناة atv التركية عبر النايل سات 2025

شاهد الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان علي شاشه atv التركية من خلال إدخال التردد التالي: