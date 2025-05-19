ما هي طريقة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني بالسودان عبر الأونلاين بالرقم الوطني أو الجواز بالشروط اللازمة 2025

هناك بحث متواصل عن كيفية فتح حساب بنكي في بنك أمدرمان الوطني عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك حيث يعتبر بنك أمدرمان الوطني من البنوك المصرفية الرائدة في السودان لما يوفره من خدمات عن طريق الإنترنت من أجل تلبية احتياجات السودانيين والمغتربين على حد سواء ويقدم بنك أمدرمان الوطني مجموعة متنوعة من الحسابات البنكية كما إتاح خدمة فتح الحساب عن بعد بدون الحاجة إلى زيارة الفرع لتسهيل الوقت والجهد المبذول على العملاء.

طريقة فتح حساب أونلاين في بنك أمدرمان الوطني

يوفر بنك أمدرمان الوطني خدمة فتح حساب بنكي عن طريق الأونلاين بدون زيارة الفرع حيث لفتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت لا بد من اتباع الخطوات التالية كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لدى بنك أمدرمان الوطني في السودان.

ثم إنشاء حساب مستخدم جديد على الموقع.

لابد من تسجيل الدخول واختيار خدمة فتح حساب بنكي عن طريق الأونلاين.

ثم قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

رفع جميع المستندات الرسمية المطلوبة.

كتابة الرقم الوطني للمواطنين داخل السودان كذلك جواز السفر للمغتربين.

يشترط الموافقة على الشروط والأحكام مع إرسال الطلب إلى بنك أمدرمان الوطني.

أهم شروط فتح الحساب في بنك أمدرمان الوطني