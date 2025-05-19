مغامرات توم وجيري..تردد قناة نتورك بالعربية CN على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة نتورك بالعربية CN من أروع بل أفضل قنوات الكرتون في العالم العربي حيث منذ تأسيسها في الوطن العربي باللغة العربية وقد حقتت نجاح كبير حيث تعرض القناة الفضائية مجموعة متنوعة من أشهر المسلسلات الكرتونية على مدار اليوم دون انقطاع حيث تقدم قناة CN بالعربية مسلسلات كرتونية شهيرة مثل غامبول كذلك كرتون بن 10 وكرتون توم وجيري لذلك تعتبر القناة الفضائية تقدم محتوى ممتع ومضحك يجذب انتباه الأطفال ويحرصوا على متابعته طول الوقت مع توفير جودة عالية في عرضها للمسلسلات الكرتونية من خلال الصوت والصورة.

تردد قناة نتورك بالعربية CN

تتميز قناة نتورك بالعربية CN بأنها تعرض محتواها الكرتوني بدون إعلانات مزعجة لذلك تحرص الأمهات على تنزيل تردد قناة نتورك بالعربية CN من إسعاد الأطفال الصغيرة على مدار اليوم حيث تقدم القناة أروع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة للأطفال بدون تشفير لأنها قناة مجانية ومخصصة للأطفال الصغيرة.

تردد قناة كرتون نتورك CN بالعربية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة نتورك بالعربية CN عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت قناة كرتون نتورك CN على جهاز الاستقبال