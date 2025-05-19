خلي طفلك مبسوط طول اليوم.. ثبت قناة CN بالعربية على ترددها الجديد الأن

تفاعلات عديدة من قبل العديد من أولياء أمور الصغار حول معرفة الترددات الحديثة بقناة CN بالعربية، تعد هذه القناة واحدة من افضل القنوات التي من خلالها يتم بث محتوي هادف ومتميز يساعد صغارهم علي تعلم الحروف والأرقام باللغتين الانجليزية بطريقة هادفة سهلة وسلسه، بالإضافة إلي برامج المغامرات تساعد علي تنمية المهارات، يتم بث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي إزعاج الأطفال أثناء المشاهدة، جميع برامجها خالية تماما من أي مشاهد بها عنف أو إثارة، ملائمة لعقول الصغار عبر السطور القادمة سنوضح لكم جميع التفاصيل تابعونا.

تردد قناة نتورك بالعربية علي النايل سات 2025

تم تعديل بيانات تردد القناة حيث جاءت علي النحو التالي:

يتم بث القناة عبر التردد: 11137.

من خلال مؤشر الاستقطاب: عمودي.

عبر معامل ترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد بقناة نتورك بالعربية عبر العرب سات 2025

لضمان مشاهدة جميع برامج قناة نتورك بالعربية قم بتحميل تردداتها من خلال البيانات التالية:

من خلال معدل التردد التالي: 11747.

عبر معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر الترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

مميزات قناة نتورك بالعربية 2025