لولو صارت شرطية..ضبط الآن تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل سات وعرب سات بجودة عالية

تقدم قناة وناسة المخصصة للأطفال مجموعة من الأغاني الجديدة والحصرية التي تسعد الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي كما من أشهر الأغاني التي تعرضها القناة هي لولو يا لولو في نونو وأغنية لولو صارت شرطية وأغنية لولو في الروضة وغيرها من أغاني الأطفال المحببة حيث تميزت قناة وناسة كيدز بأنها تعرض محتوى مميز يناسب جميع الأعمار كما تقدم جميع الأغاني خلال 24 ساعة بدون انقطاع لأنها قناة مجانية ومتاحة لجميع المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذا سوف نقوم بتوضيح تفاصيل التردد الحالي لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية

لقد أصبحت قناة وناسة من القنوات التي يبحث عنها عدد كبير من الأسر من أجل إسعاد الأطفال التي تحب مشاهدة تلك القناة الفضائية لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية المقدمة للأطفال الصغيرة عن طريق الشخصية الكرتونية لولو التي تعتبر من أسباب نجاح القناة الفضائية المخصصة للأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تثبيت قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال