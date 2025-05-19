أفضل برامج توم وجيري على تردد سي إن بالعربية على القمر الصناعي

قناة CN بالعربية من اعلي القنوات مشاهدة حول أنحاء الوطن العربي برامجها يتم دبلجتها بطريقة احترافيه تناسب عقول الصغار، كما أن جميع برامجها متميزة وهادفة تعمل علي تعليم الصغار وترفيهيهم بالإضافة إلي تعاليم المبادئ والأخلاق، خالية من أي مشاهد عنف أو إثارة حيث تعد قناة امنه من قبل محتوياها، أعمار الصغار في هذا العمر الصغار جاهلون تماما بكافة الأمور ولا يقتدرون علي التميز بين الصواب والخطأ، يمكن للجميع استقبال تردداتها علي مدار اليوم وسماع كافة برامجها من خلال اتباع الخطوات التالية عبر الترددات الحديثة, التي من خلالها يتمكن الجميع تنزيلها علي التلفاز وسماعها علي مدار اليوم ابقوا معانا.

التردد الجديد بقناة نتورك بالعربية عبر النايل سات

حتى تتمكن من متابعة جميع برامج قناة CN بالعربية علي التلفاز يرجي تنزيل تردد القناة من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11137.

عبر معامل ترميز: 27500.

علي مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

طريقة تنزيل الترددات الحديثة بقناة نتورك بالعربية

يمكنكم سماع كافة برامج قناة نتورك بالعربية 2025 من خلال تردداتها الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: انقر علي أيقونة ON من الريموت كنترول ثم اضغط علي قائمة الإعدادات.

ثانيا: قم بالضغط علي زر القائمة الرئيسية،اختر التثبيت اليدوي.

ثالثا: حدد القمر الصناعي، يتطلب إدخال كافة البيانات الخاصة به مثل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

رابعا: انقر علي زر البحث.

خامسا: قم بالضغط علي زر التنزيل:

أخيرا: اضغط علي زر حفظ القناة.

برامج قناة CN بالعربية 2025

تتميز قناة CN بالعربية العديد من الخصائص والتي من أهمها: