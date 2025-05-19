عيش مع أولادك أحلى لحظات.. تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة تنزيل تردد القناة على جهاز الاستقبال

يعد تردد قناة وناسة كيدز لعام 2025 من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لدى العديد من الآباء والأمهات نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه القناة في توفير محتوى تعليمي وترفيهي موجه للأطفال، تجمع القناة بين مجموعة متنوعة من برامج الرسوم المتحركة التي تحمل رسائل تربوية هادفة وأغاني الأطفال التي تضفي جوًا من المرح والمتعة مما يجعلها خيارًا مفضلًا داخل العائلات، تتميز القناة ببث مستمر دون انقطاع مع جودة عالية في الصورة والصوت مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وجذابة للأطفال بجميع الأعمار.

تردد قناة وناسة

إليكم تردد قناة وناسة:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

الجودة: SD

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال

لضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال بشكل صحيح اتبع الخطوات التالية بالتفصيل: