عيش مع أولادك أحلى لحظات.. تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة تنزيل تردد القناة على جهاز الاستقبال

يعد تردد قناة وناسة كيدز لعام 2025 من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لدى العديد من الآباء والأمهات نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه القناة في توفير محتوى تعليمي وترفيهي موجه للأطفال، تجمع القناة بين مجموعة متنوعة من برامج الرسوم المتحركة التي تحمل رسائل تربوية هادفة وأغاني الأطفال التي تضفي جوًا من المرح والمتعة مما يجعلها خيارًا مفضلًا داخل العائلات، تتميز القناة ببث مستمر دون انقطاع مع جودة عالية في الصورة والصوت مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وجذابة للأطفال بجميع الأعمار.
تردد قناة وناسة
إليكم تردد قناة وناسة:
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- الجودة: SD
طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال
لضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال بشكل صحيح اتبع الخطوات التالية بالتفصيل:
- قم بالضغط على زر القائمة الرئيسية (Menu) في جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى خيار الإعدادات الرئيسية أو Settings.
- اختر التثبيت اليدوي أو Manual Installation من بين الخيارات المتاحة.
- أضف القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات حسب التردد الذي تريد ضبطه.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- بعد إدخال المعلومات اضغط على زر بحث (Search) أو Scan لبدء عملية البحث عن القناة.
- انتظر حتى تكتمل عملية تحميل القناة بنجاح.
- بمجرد انتهاء التحميل لا تنس الضغط على زر حفظ (Save) للاحتفاظ بالإعدادات التي قمت بإدخالها.