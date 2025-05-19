ماتش اليوم اللي لازم تشوفه.. موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة حاسمة مساء اليوم الإثنين حين يحل ضيفًا على فريق برايتون ضمن لقاءات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة على أرضية ملعب “فالمر” حيث يسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب بينما يأمل برايتون في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة مرضية أمام أحد كبار البريميرليغ.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة اليوم الإثنين الموافق 19 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة تجمع بين فريقين يسعيان لحصد نقاط ثمينة في هذه المرحلة المتقدمة من الدوري.

تفاصيل مباراة ليفربول وبرايتون

يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة بعدما ضمن التتويج باللقب رسميًا في الجولة الرابعة والثلاثين، ويأتي هذا الإنجاز كأول لقب رسمي للمدرب الهولندي آرني سلوت الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للألماني يورغن كلوب بعد رحيله.

على الجانب الآخر، يحتل فريق برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة ويأمل في استغلال مباراة اليوم على أرضه لتحقيق نتيجة إيجابية ترفع من معنويات الفريق قبل نهاية الموسم.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا للنجم المصري محمد صلاح الذي من المتوقع أن يخوض مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول وكذلك المباراة رقم 400 في جميع المسابقات في حال شارك في لقاء برايتون ما يجعل هذه المناسبة علامة فارقة في مسيرته الكروية مع الفريق.