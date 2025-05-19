بعد التأجيل.. احداث نارية في انتظارك في المؤسس عثمان حلقة 192 تابعها على هذا التردد في هذا الموعد

تُواصل الحلقة 192 من المسلسل التاريخي “قيامة عثمان” جذب أنظار المشاهدين بما تحمله من أحداث مثيرة وتحولات مصيرية في مسار القصة، خصوصاً مع اشتداد المواجهة بين عثمان وأعدائه من المنتظر عرض الحلقة يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 على قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تُعرض مترجمة إلى العربية مساء الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية، في نفس الموعد.

احداث مسلسل عثمان حلقة 192

تشهد هذه الحلقة العديد من اللحظات الحاسمة، أبرزها الوقائع التي تدور حول إصابة تورغوت ومحاولة أسره من قِبل أعداء الدولة، ما يضع عثمان في اختبار جديد لاستعادة أحد أقرب رجاله. كما يُسلّط الضوء على ظهور شخصية جديدة تُدعى “جلاديوس”، ويتوقع أن يكون لها تأثير مباشر في مسار الأحداث، مما يزيد من الغموض والتشويق.

في المقابل، تلعب بالا خاتون دوراً جوهرياً في هذه المرحلة، إذ تبرز شجاعتها في الدفاع عن قبيلتها، وتُظهر قدرة نساء الكايي على قيادة المواقف الحرجة، مما يضيف عمقًا إضافيًا لعنصر المرأة في السرد الدرامي للمسلسل وتُعد هذه الحلقة فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحالفات والخلافات التي تحيط بعثمان، في ظل محاولاته المستمرة لترسيخ دعائم دولته المنشودة.

تردد قناة عرض مسلسل عثمان

للمهتمين بمتابعة الحلقة على القنوات الناقلة، فإن قناة ATV التركية يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي بتردد 10796 أفقي، ومعدل ترميز 27500، بينما تبث قناة الفجر الجزائرية على تردد 12034 أفقي بنفس معدل الترميز.

الحلقة 192 تعد واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة في هذا الموسم، خاصة بعد تصاعد الأحداث الأخيرة، ويُتوقع أن تكون نقطة تحول كبيرة تحمل مفاجآت ستؤثر في المسار العام للسلسلة وتضع المشاهد أمام مفترقات درامية حاسمة.