الدهب مولّع النهاردة.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025 وسعر المصنعية

استمر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في تسجيل ارتفاعاته الملحوظة بجميع الأعيرة وذلك قبل انطلاق تعاملات السوق المحلية، حيث صعد سعر الجنيه الذهب بمقدار يقدر بنحو 160 جنيهًا بينما شهد سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق زيادة بلغت نحو 20 جنيهًا للجرام الواحد، ويأتي هذا الارتفاع متأثرًا بالصعود العالمي في أسعار المعدن النفيس وذلك بحسب آخر البيانات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات التي أكدت أن التحركات العالمية ما زالت تلقي بظلالها على السوق المحلي بشكل مباشر.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025

إليكم سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025:

عيار 24 سجل نحو 5177 جنيهًا للجرام ويُ=عد الأعلى من حيث النقاء بين الأعيرة.

عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في السوق المصري بلغ سعره حوالي 4530 جنيهًا للجرام.

أما عيار 18 فقد وصل إلى 3882 جنيهًا للجرام ويفضل عادةً في المشغولات ذات التصميمات العصرية.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب ما يقارب 36,240 جنيهًا ويزن 8 جرامات من عيار 21.

وعلى الصعيد العالمي سجلت أوقية الذهب حوالي 3204 دولارات مواصلة بذلك ارتفاعها في الأسواق العالمية.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر تفاوتًا ملحوظًا عند احتساب المصنعية والدمغة حيث تختلف قيمتها من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى بل وقد تختلف أيضًا بحسب نوع العيار والمشغولات الذهبية المعروضة، وبوجه عام يتراوح متوسط قيمة المصنعية والدمغة بين 30 إلى 65 جنيهًا للجرام بحسب تقدير كل تاجر وحجم العمل اليدوي في القطعة.

وعند احتساب السعر النهائي لجرام الذهب عيار 21 بعد إضافة المصنعية والدمغة يضاف إلى السعر المعلن ما لا يقل عن 100 جنيه وقد تصل الزيادة في بعض الأحيان إلى 150 جنيهًا حسب مستوى التشطيب وجودة التصميم مما ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في سوق الصاغة.