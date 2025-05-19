فاضل قد إيه على العيد الكبير؟ موعد عيد الأضحي 2025 ووقفة عرفات فلكيا

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول عيد الأضحى المبارك إلى جانب موعد وقفة عرفات وسط اهتمام واسع بموعد تحرّي هلال شهر ذو الحجة لعام 1446هـ / 2025م، ويعد رصد الهلال هو الحدث الفاصل الذي يبنى عليه تحديد أول أيام شهر ذو الحجة وبالتالي معرفة موعد بدء صيام الأيام العشر الأول من الشهر الفضيل والتي تحمل فضلًا كبيرًا، كما يعتمد على رؤية الهلال أيضًا تحديد التاريخ الدقيق لوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لهذا العام.

موعد عيد الأضحي 2025

بحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 6 يونيو وتستمر الإجازة حتى يوم الاثنين 9 يونيو أي لمدة خمسة أيام متتالية بدءًا من يوم وقفة عرفات، ووفقًا للجدول الرسمي للعطلات في عام 2025 تعد هذه الإجازة من أطول فترات الراحة التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي والخاص حيث تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتأتي هذه المناسبة كفرصة مميزة للتجمعات العائلية والاحتفالات إلى جانب أداء الشعائر الدينية الخاصة بهذه الأيام المباركة.

موعد وقفة عرفات 2025 فلكيا

تشير التقديرات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي إلى أن يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 سيصادف وقفة عرفات والذي يوافق التاسع من شهر ذو الحجة لعام 1446 هجريًا، ويعتبر هذا اليوم من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي لما له من مكانة روحية كبيرة إذ يقف فيه الحجاج على جبل عرفات وهو الركن الأعظم من أركان الحج، كما يستحب لغير الحجاج صيام هذا اليوم لما فيه من فضل عظيم وتكفير للذنوب.