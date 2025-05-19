ألحق موسم البطيخ وداعا لغش التجار في ثواني هتعرف البطيخة الحمراء المرملة والقرعة من غير ما تتفتح

يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية الشعبية، فهو مصدر للانتعاش والترطيب في أيام الحر الشديدة ومع اقتراب موسم البطيخ، ينتظر المستهلكون بفارغ الصبر لحظات اختيار ثمرة البطيخ الناضجة الشهية التي تسعدهم بملمسها الحلو وشكلها المناسب غير أن مشكلة غش التجار التي تطال أجود أنواع البطيخ وخاصة البطيخة الحمراء المرملة، لذا فإن التعرف على طرق ذكية وآمنة لاختيار البطيخ المنضج والطازج دون الحاجة إلى فتحه، يعد

علامات اختيار البطيخة الحمراء المرملة

يجب أن تكون القشرة خضراء داكنة مع خطوط خفيفة واضحة ومحددة البطيخة المرملة تظهر عليها بقع أو نقاط بيضاء صغيرة واضحة، دالة على نضج الثمرة. يجب أن يشعر المشتري بأن البطيخة ثقيلة مقارنة لحجمها، فهذا يدل على احتوائها على كمية جيدة من الماء والعصير وعند الضغط الخفيف لا ينبغي أن تكون طرية جدًا أو صلبة بشكل مفرط. في مكان تكون البطيخة ملاصقة للأرض أثناء نموها، يجب أن يكون اللون أصفر أو برتقاليًا وليس أبيض، فاللون الأصفر يشير إلى الإكتمال في النضج. يمكن للمشتري أن يطرق الطرحة بإصبعه بخفة، فالطرق على البطيخة الناضجة يصدر صوتًا أجوفًا نوعًا ما، في حين أن الصوت المكتوم يشير إلى أنها غير ناضجة أو بها مشاكل.

فوائد البطيخ