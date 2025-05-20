بدء العد التنازلي.. موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الجزء الثالث

لم يتبقى سوى القليل على عرض مسلسل لعبة الحبار فقد قامت منصة نتفليكس بالإعلان عن رسمياً على موعد عرض الموسم الثالث على أن يكون في يوم 27 يونيو 2025 وهذا الجزء سيكون مكون من ستة حلقات فقط وسيكون هذا الموسم الختامي لهذه السلسلة والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم موعد العرض.

موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث

يهتم عشاق الدراما الكورية في التعرف على موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث بعد أن حقق الموسم الثاني نجاح كبير الذي قد انتهى في يوم 26 ديسمبر 2024 وقد أكد مخرج العمل هونغ دونغ هيوك أن هذه القصة كانت تتطلب وجود أجزاء من أجل استكمال تطورها وتعقيدها وقد بدء للتو العد التنازلي لعرض الموسم الثالث على أن يتم العرض في يوم 27 يونيو القادم 2025 والجميع ينتظر بشوق ما تحمله القصة من أحداث.

قصة مسلسل لعبة الحبار

بدأت قصة المسلسل بوجود الكثير من الأشخاص الذين عليهم ديون مالية كبيرة وظهرت هذه اللعبة أمامهم لتكون بمثابة فرصة لهم لسداد هذه الديون فهي عبارة عن مجموعة من الألعاب الغامضة وكلما يتم تحقيق الفوز سيتم الحصول على جائزة مالية كبيرة ومع كل مرحلة تزداد الخطورة فيتم الحكم على الخاسرين بالموت وبالتالي يقل عدد أعداد المشاركين في اللعبة وبالتالي تزيد قيمة الجائزة.

استطاع المسلسل أن يحقق نجاح كبير وشهرة كبيرة حيث تمكن من أن يتصدر منصة نتفليكس واستطاع أن يحصل على إقبال كبير من الجماهير والنقاد كما استطاع أن يحظى على جائزة عظيمة أبرزها جائزة إيمي.