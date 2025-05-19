الناس مش سيعاها الفرحة “جدول المعاشات الجديد بعد الزيادة الجديدة” .. أعرف هتصرفها امتى!

أعلنت التأمينات الاجتماعية بجمهورية مصر العربية عن جدول المعاشات الجديد بعد قرار الزيادة الجديدة، المتفق أن يتم الإعلان عنها قريبًا، ولكن أعلنت التأمينات عن بعض الأمثلة بشأن جدول الزيادة ليكن على المواطنين معرفة مسبقة ومتكاملة عن هذا الأمر، ومن خلال موقع البديل الإخباري سوف نكشف لكم عن هذا الجدول بالتفصيل كما هو موضح لكم.

جدول المعاشات الجديد

وضحت التأمينات الاجتماعية بمصر عن جدول المعاشات الجديد بالزيادة الجديدة، وكشفت أنه سوف يتم تطبيق تلك الزيادة في مقبل شهر يوليو القادم 2025، لكي تكون هذه المرة الثانية على التوالي في رفع المعاشات وزيادتها للمستفيدين، وأعلنت عن الجدول ليكون كالآتي:

1000 150 1150 2000 300 2300 3000 450 3450 5000 750 5750

من خلال الجدول المرفق لكم في الأعلى، نتوقع أن يكون الزيادة قيمتها 15% من قيمة المعاش، وليكن إذا كان المعاش الشهري الخاص بك قيمته 1000 جنية مصري، فأن قيمة الزيادة المضافة سوف تكون قيمتها 150 جنية مصري، وبالتالي فقد يكون اصبح قيمة المعاش النهائي بعد الزيادة 1150 جنية مصري للمواطن، ويمكنك تطبيق النسبة على حسب المبلغ الشهري التي تحصل عليه من المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

أعلنت التأمينات الاجتماعية بمصر عن موعد تطبيق زيادة المعاشات بقيمة 15%، ولذلك فقد يكون في يوم 1 من يوليو المقبل 2025، سوف يحصل المواطنين والمستفيدين من المعاشات على نسبة الزيادة الجديدة المتفق عليها بأمر رئاسي.

ازاي احسب زيادة 15؟

يرغب الجميع الآن في معرفة طريقة حساب الزيادة الجديدة في المعاشات والتي قد يكون قدرها 15%، لذلك يمكننا أن نقوم بعمل طريقة بسيطة وحسابية يمكنك من خلالها معرفة القيمة المضافة على المعاشات ولتكن كالآتي: